Ростовская область заняла 17 место в России по качеству жизни

Среди регионов России Ростовская область в 2020 году заняла 17 место по качеству жизни. Такие данные приводит РИА-Новости со ссылкой на исследование, проведенное РИА Рейтинг.

Ростовская область получила 56,13 баллов из 100. Согласно данным исследования, в 2019 году регион находился на 19 месте.

Отметим, рейтинг субъектов федерации по качеству жизни составлен на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019–2020 году. При расчете были проанализированы 70 показателей, объединенные в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Наталья Шинкарева