Спрос петербуржцев на услуги медицинских лабораторий вырос почти на четверть

Выручка медицинских лабораторий в Петербурге за первые три недели массовой вакцинации выросла на 23%, до 24,5 млн рублей, по сравнению с концом прошлого года. Об этом сообщают специалисты эквайрингового бизнеса ВТБ.

За период с середины ноября петербуржцы совершили в медицинских лабораториях почти 10 тыс. транзакций – это на 22% больше, чем тремя неделями ранее. Средняя стоимость оплаченных услуг составляла 2,6 тыс. рублей.

За прошлый год выручка медицинских лабораторий выросла до 393 млн рублей (на 20%).

В банке уверены, что выручка лабораторий продолжит расти на фоне увеличения темпов вакцинации, до достижения определенной доли привитого населения.