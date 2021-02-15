Задержанного в Казани после согласованного митинга активиста арестовали на семь суток

Активиста «Социалистической альтернативы» Джавида Мамедова арестовали на семь суток. Его признали виновным по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Об этом «Ъ-Казань» сообщили в самом движении.

Также ему назначили штраф в размере 10 тыс. руб. по ст. 20.2 КоАП (нарушение законодательства о митингах) за раздачу листовок на акции.

Джавида Мамедова и еще восемь активистов «Социалистической альтернативы» задержали 14 февраля после участия в митинге «против задержаний и репрессий», который был санкционирован властями.

Шесть человек отпустили из отдела полиции без составления протоколов. Анастасию Пузакову и Ксению Безденежных оштрафовали вчера на 10 тыс. руб. за баннер о женской забастовке. Такой плакат, по мнению полиции, «не соответствует официальной цели проводимого публичного мероприятия».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"