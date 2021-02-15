ТЮЗ в Екатеринбурге показал премьеру спектакля «Ретро»

Премьерные постановки спектакля «Ретро» состоялись на сцене малого зала Театра юного зрителя (ТЮЗ) в Екатеринбурге 12 и 13 февраля, говорится на официальной странице театра «ВКонтакте».

Спектакль основан на одноименной драматической пьесе Александра Галина об овдовевшем мужчине, переехавшего из деревни в город к своей дочери, муж которой задумал женить его на одной из трех женщин с жилплощадью в собственности. Постановщиком спектакля выступил режиссер Павел Пронин, главные роли сыграли Владимир Нестеров, Наталия Кузнецова, Сергей Монгилев, Любовь Иванская, Любовь Ворожцова, Любовь Ревякина.

Следующие показы спектакля запланированы на 21 февраля, 12 и 25 марта.

Ирина Пичурина