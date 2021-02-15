За 2020 год на Урале выявили 53 «черных» кредитора

На территории Уральского федерального округа (УрФО) за 2020 год выявили 53 нелегальные финансовые организации, работавшие в качестве «черных» кредиторов, сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России. https://cbr.ru/press/regevent/?id=10407

Наибольшее число нелегальных организаций выявлено в Челябинской области — 25, говорится в сообщении. Еще 13 организаций — в Свердловской области, по пять — в Ханты-Мансийском автономном округе, Курганской и Тюменской областях.

«Большинство "черных" кредиторов на финансовом рынке действуют под видом микрофинансовых компаний и выдают всем обратившимся займы на кабальных условиях»,— сообщила пресс-служба Уральского ГУ Центробанка. В частности, организации предлагают ссуды под большие проценты под залог жилья, что запрещено законом.

Основной тенденцией в 2020 году стал переход «черных» кредиторов в интернет. Это связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса и развитием информационных технологий. «В последнее время нелегальные участники изменили свою стратегию: информация о них теперь не имеет материального носителя, распространяется при помощи "сарафанного радио", форм обратной связи в социальных сетях, мессенджеров. Представители нелегальных кредиторов не работают в офисах, они готовы по звонку подъехать к потенциальному клиенту домой, в кафе или на заправку и передать деньги из рук в руки»,— сказала начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

В России за 2020 год Центробанк выявил более 1,5 тыс. финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности. Более 800 из них являются «черными» кредиторами, 395 — нелегальные форекс-дилеры, еще 222 — финансовые пирамиды.

Михаил Мананников