Астраханский предприниматель предстанет перед судом за уклонение от налогов

В Кировском районе Астрахани Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, работая в сфере торговли санитарно-техническим оборудованием, представил в налоговый орган декларации за 2017-2019 годы, в которых якобы указал ложные сведения о размерах площади используемых им помещений. Таким образом, мужчина, предположительно, уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 2,8 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай