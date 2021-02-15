Полузащитник «Краснодара-2» передан в аренду в Хабаровск

Игрок средней линии «Краснодара-2» Евгений Назаров будет выступать за «СКА-Хабаровск» до конца сезона, сообщает пресс-служба ФК. Соглашения между клубами были заключены во время зимней паузы.
Ранее Евгений Назаров выступал за ФК «Теплице» в Первой чешской футбольной лиге. В чемпионате Чехии он сыграл 18 игр, в которых отличился одним голом.
«Руководство «Краснодара» надеется, что аренда поможет игроку получить необходимую практику и поспособствует росту его профмастерства», - говорится в сообщении.