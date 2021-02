Montblanc выпустили новые аксессуары из кожи

Вместе с запуском новой коллекции аксессуаров из кожи M_Gram 4810 дом Montblanc представляет новый принт, созданный на основе логотипа компании и призванный стать одной из отличительных особенностей ее. Паттерн использован в декоре рюкзака, спортивной сумки, сумки для документов, бумажников и ремней в сине-черной гамме, предназначенных и для женщин, и для мужчин.

Актер Тэрон Эджертон Фото: Montblanc

Источником вдохновения для разработки принта послужили шрифт и дизайн текстового логотипа Montblanc, созданные в 1920-е годы. Выразительная остроконечная форма буквы “М” напоминает об эстетике стиля ар-деко 1920-х годов. Именно в это десятилетие компания освоила новых категорий изделий, среди которых — аксессуары из кожи, выпускающиеся с 1926 года.

Актер и писатель Чэнь Кунь Фото: Montblanc

Устойчивый к царапинам текстиль с ПВХ-покрытием дополнен деталями из кожи черного цвета. Шрифт логотипа Montblanc белого цвета эффектно выделяется на черно-синем фоне. Изделия из новой коллекции играют ключевую роль в новой рекламной кампании Montblanc What Moves You, Makes You, которая привлекает внимание к неординарным личностям, увлеченным своим делом. Актер Тэрон Эджертон запечатлен с рюкзаком Montblanc M_Gram 4810, а певец, актер и писатель Чэнь Кунь демонстрирует поясную сумку.