«Русский уголь» увеличил на 46% экспорт сибирского угля

Компания «Русский уголь» (входит в группу «Сафмар») в 2020 году увеличила экспорт сибирского энергетического угля на 46%, до 4,3 млн т (в 2019 году — 2,93 млн т). Рост обеспечили отгрузки по морю — основными направлениями стали Китай, Малайзия, Тайвань и Вьетнам, говорится в сообщении.

По данным компании, на увеличение поставок существенно повлиял рост добычи каменного угля на разрезе Кирбинский в Хакасии — с 1,3 до 1,9 млн т в 2020 году.

В Сибири «Русский уголь» по итогам прошлого года увеличил добычу каменного энергетического угля на 12%, до 7,6 млн т по сравнению с 2019 годом. Также на экспорт отгружается уголь, добываемый на разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае, Степной и Кирбинский в Хакасии, бурый энергетический уголь с разреза Переясловский в Красноярском крае.

О том, как проблемы в угольной отрасли повлияли на экономику Кузбасса, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Углепром Кузбасса добыл убытки».

Оксана Павлова