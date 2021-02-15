В Волгоградской области осужден мэр Михайловки за превышение должностных полномочий

Михайловский районный суд Волгоградской области огласил приговор в отношении главы Михайловки Сергея Фомина, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

Как уточнили в ведомстве, Сергей Фомин знал, что предприниматель не исполняет условия договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, и при этом якобы не предпринял мер к расторжению договора. Тем самым глава города, предположительно, создал условия, препятствующие взысканию с арендатора денег в качестве неосновательного обогащения.

Мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно и лишил права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на два года.

Мария Шахрай