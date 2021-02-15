Коронавирус в Черноземье: 13 умерли, 1 072 заражены за сутки

15 февраля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 199 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья зафиксировано 1 072 новых случаев заболевания (всего 199 113), в том числе:

Белгородская область +146 новый заболевший, всего выявлено 29 908 случаев, умерли всего 448 пациентов;

+146 новый заболевший, всего выявлено 29 908 случаев, умерли всего 448 пациентов; Воронежская область +356, всего 63 697, умерли 1 779;

+356, всего 63 697, умерли 1 779; Курская область +160, всего 28 817, умерли 418;

+160, всего 28 817, умерли 418; Липецкая область +140, всего 23 079, умер 401;

+140, всего 23 079, умер 401; Орловская область +135, всего 28 964, умерли 405;

+135, всего 28 964, умерли 405; Тамбовская область +132, всего 24 648, умерли 312.

За последние сутки в Черноземье зафиксированы 13 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом

Четверо пациентов скончались в Белгородской области, трое — в Тамбовской, по двое — в Курской, Липецкой и Орловской. Никто не умер за сутки, по официальным федеральным данным, в Воронежской области. Число скончавшихся в макрорегионе составляет таким образом 3 825.

Болезнь за последние сутки победили 709 жителей Черноземья (всего 177 396), в том числе:

Белгородская область +20 новых выздоровевших, всего 26 831;

+20 новых выздоровевших, всего 26 831; Воронежская область +319, всего 57 391;

+319, всего 57 391; Курская область +126, всего 25 518;

+126, всего 25 518; Липецкая область +60, всего 19 324;

+60, всего 19 324; Орловская область +103, всего 25 888;

+103, всего 25 888; Тамбовская область +81, всего 22 444.

В России за последние сутки выявлено 14 207 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 086 090. Выздоровели и выписаны за сутки 13 935 человек (всего 3 607 036), скончались за сутки 394 пациента с коронавирусом (всего 80 520).

Сергей Калашников