Пожарные в Сарапуле спасли двух детей и двух взрослых

Пожар произошел в пятиэтажном многоквартирном доме в Сарапуле днем 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

По прибытию пожарные увидели открытое горение в кладовой комнате общего пользования на первом этаже. Два нижних этажа дома были окутаны черным дымом. Пожарные с помощью спецустроойств спасти со второго этажа женщину 1942 города рождения и девочку 2016 года рождения, а из двух комнат на первом этаже пенсионерку 1936 года рождения и девочку 2014 года рождения.

Кроме того, были эвакуированы 10 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина возгорания.