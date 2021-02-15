КГБ Белоруссии включил 17 человек в список причастных к терроризму

КГБ Беларуси включил пять женщин и 12 мужчин в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, передает портал Tut.by. Все новые фигуранты списка относятся к «группе Автуховича» и «группе Олиневича», а также обвиняются по ст. 289 (акт терроризма) УК республики.

Фигуранты перечня из «группы Автуховича»: Николай Автухович, Павел Сава, Артур Попок, Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Ольга Майорова;

Николай Автухович, Павел Сава, Артур Попок, Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Ольга Майорова; Из «группы Олиневича»: Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов, Дмитрий Резанович.

«Группа Олиневича» была задержана возле украинской границы 28 октября 2020 года. У них нашли различное оружие, технику, банковские карты и деньги в разных валютах. В КГБ считают, что задержанные подожгли отдел ГАИ в Мозыре и машину у здания прокуратуры в Солигорске.

О задержании «группы Автуховича», которая «везла тоннами оружие через Украину», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в декабре. По словам президента, они готовили теракты по всей Белоруссии, «и уже начали осуществлять».

Отметим, что в ноябре КГБ Белоруссии добавил основателя Telegram-каналов Нехta и Нехta Live Степана Путило и их бывшего главного редактора Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности. До этого Верховный суд Белоруссии в октябре признал Telegram-канал Nexta Live и его логотип экстремистскими материалами.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ FM” «Nexta добавили дел».