Частный инвестор планирует построить в Перми новый спортивный комплекс

Сегодня комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление ООО «Мира Инвест» о смене зонирования на трех смежных участках по ул. Подлесной в Дзержинском районе. В настоящий момент на этой территории установлена зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-2). Здесь находятся аварийные дома, которые сейчас расселяются. «Мира Инвест» просит установить на этой земле территориальную зону спортивных и спортивно-зрелищных учреждений (ЦС-3), чтобы после сноса ветхого жилья построить на участке по ул. Подлесной, 41, спортивный комплекс. Реализовать данный инвестпроект компания предлагает на условиях муниципально-частного партнерства.

Члены комиссии по ПЗЗ поинтересовались, чем подкреплено муниципально-частное партнерство. Присутствующая на заседании представитель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми пояснила, что детали этого соглашения пока не обсуждались, так как сначала нужно принять решение о мене зонирования. «У нас уже есть аналогичный проект. Заключено соглашение с инвесторами по строительству теннисного корта по ул. Звонарева, 1»,— сообщила представитель мэрии.

По итогам обсуждения предложение о смене зонирования на территории по ул. Подлесной было поддержано комиссией единогласно.

По данным kartoteka.ru, ООО «Мира Инвест» занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредителем компании числится Александр Втюрин. Возглавляет общество Руслан Хайдаршин. Выручка ООО по итогам 2019 года составила 3,9 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб.