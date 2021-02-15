Прокуратура проводит проверку после смерти школьника на уроке физкультуры

Прокуратура Ростовской области инициировала проверку после смерти 12-летнего мальчика. Ребенок умер в результате получения травмы на уроке физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ведомства, 11 февраля 2021 года в одной из школ Верхнедонского района пятиклассник во время урока физкультуры в спортивном зале зацепился за волейбольную сетку, упал и ударился головой. Вскоре ребенку стало плохо, он был госпитализирован. Мальчик скончался 12 февраля. Пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области сообщает, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Наталья Шинкарева