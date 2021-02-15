В Татарстане в 2021 году не менялись тарифы на отопление

Тарифы на тепловую энергию с 1 января текущего года в Татарстане не менялись. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета республики по тарифам.

Отмечается, что тарифы остаются на прошлогоднем уровне. Они будут действовать до 1 июля, после чего произойдет их индексация.

В ведомстве добавили, что размер платы за ЖКУ рассчитывается исходя из тарифов на коммунальные ресурсы, установленные госкомитетом по тарифам, и объемов потребления. Для каждого поставщика тепловой энергии они устанавливаются в индивидуальном порядке.

"Ъ-Казань"