Бывший глава Марий Эл Маркелов признан виновным во взяточничестве

Нижегородский районный суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки. «Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника»,— сказала судья на заседании (цитата по ТАСС).

Леониду Маркелову инкриминировали получение в 2014-2016 годах взятки на 235,2 млн руб. от директора птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша под видом фиктивной сделки. Как следует из обвинения, векселями на эту сумму партнер коммерсанта Криваша Наталья Савченко расплатилась с супругой отца тогдашнего губернатора Татьяной Маркеловой за акции ОАО «Тепличное». Позднее векселя по договору беспроцентного займа перешли ООО «Телекомпания 12 регион» госпожи Маркеловой. Директор компании Наталья Кожанова предъявила векселя к оплате в отделения Сбербанка, а полученными средствами Леонид Маркелов распорядился по собственному усмотрению.

По версии следствия, взятка главе региона полагалась за лоббирование интересов птицефабрики, получавшей крупные субсидии из республиканского и федерального бюджетов. Николай Криваш скрылся за границей и был объявлен в розыск.

Также Леонида Маркелова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов. В ноябре 2020 года обвинение запросило ему 17 лет лишения свободы. Наталье Кожановой и экс-министру сельского хозяйства республики Ираиде Долгушевой, которая, как полагает следствие, готовила для Николая Криваша официальные справки с недостоверными данными о выданных птицефабрике госсубсидиях, попросили десять лет и четыре с половиной года колонии соответственно. Обвиняемые не признали вины.

Добавим, Генеральная прокуратура отсудила у Леонида Маркелова незаконно нажитое имущество на 2,8 млрд руб.: земельные участки и офисы в Марий Эл, на Кубани и в Москве, сотни объектов недвижимости, спортивный и развлекательный комплекс, а также коллекции часов, монет, посуды, также 8,5 млн руб., $224 тыс. и €660 тыс. вместе с акциями и деньгами компаний, которые следствие считало подконтрольными Татьяне Маркеловой.