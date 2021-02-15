Число зараженных COVID-19 в Самарской области достигло 44807 человек

За сутки в Самарской области были выявлены 297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе выздоровел 241 человек, у которого ранее диагностировали COVID-19. Также за прошедшие 24 часа в Самарской области не зарегистрировано ни одной смерти среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области зарегистрировано 44807 зараженных COVID-19. За этот период в регионе скончались 890 человек, у которых диагностировали коронавирус.

Георгий Портнов