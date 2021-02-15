В Челябинске будут судить экс-директора электролаборатории за получение подкупа

Металлургический районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело бывшего начальника электролаборатории, обвиняемого в получении коммерческого подкупа (п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, руководитель с мая 2019-го по июнь 2020 года проводил технические испытания электроизделий для коммерческой организации, производившей монтаж системы электроснабжения на объекте воздушного транспорта в рамках госконтракта. При этом начальник не заключал официальный договор с коммерческой организацией, скрыв от собственника лаборатории факт оказания этих услуг. За свои незаконные действия он получил от представителя коммерческой организации подкуп в размере более 280 тыс. руб.

В отношении лица, передавшего вознаграждение, также возбуждено и расследуется уголовное дело.