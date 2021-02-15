СОСПП: В 2020 году число предприятий, которые негативно оценивают свое положение, выросло в четыре раза

За 2020 год количество свердловских предприятий, которые достаточно тяжело пережили прошедший год, увеличилось в четыре раза. Предварительные результаты соцопроса членов Свердловского союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) представила исполнительный вице-президент союза Марина Вшивцева.

«Около 50% членов союза сказали, что ситуация тяжелая и продолжает ухудшаться. Если сравнивать эту позицию с итогами 2019 года, то тогда показатель составлял 14%»,— отметила госпожа Вшивцева. По ее словам, только 10% опрошенных указали, что ситуация в 2020 году была «под контролем, не ухудшилась и находится в состоянии некоего улучшения».

«Несмотря на снижение инвестиционной активности и сокращение бюджетов всех уровней, более 90% предприятий надеются на улучшение положения»,— добавила Марина Вшивцева.

Напомним, соцопрос среди членов СОСПП проводится с 2012 года. В этот раз опрос проводился среди более чем 460 членов союза.