Замгубернатора Тюменской области по контролю за управлением строительства назначен Сергей Шустов

Начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов назначен на должность заместителя губернатора по контролю и координации деятельности управления строительства и управления гостехнадхора региона, сообщили в пресс-службе правительства области.

Сергей Шустов окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Начал карьеру в управлении строительства в 1999 году — работал главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления строительства и строительной индустрии. В 2006 году был назначен начальником управления строительства и строительной индустрии главного управления строительства Тюменской области.

В 2009 году господин Шустов стал заместителем начальника главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. В 2011 году назначен начальником главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. С июля 2012 года – начальник главного управления строительства Тюменской области.

На должность начальника главного управления строительства Тюменской области был назначен Павел Перевалов. Господин Перевалов с 2007 года работал в сфере ЖКХ в правительстве Тюменской области. С июля 2012 года — директор департамента ЖКХ Тюменской области. С апреля 2016 года — заместитель главы администрации Тюмени.