В Татарстане попрощались с бывшим председателем Арбитражного суда

Сегодня в Татарстане прошла гражданская панихида по экс-председателю Арбитражного суда республики Рашиту Салахову. Участником мероприятия стал президент региона Рустам Минниханов, передает его пресс-служба.

Господин Салахов скончался 14 февраля. Ему было 79 лет. Отмечается, что церемонию провели в здании Арбитражного суда Татарстана.

Рашит Салахов родился 17 декабря 1941 года в селе Старое Бурнашево Апастовского района Татарской АССР. В 1972-м году он окончил Казанский государственный университет. При этом трудовую деятельность он начал еще в 1960 году. С 1986 по 1993 годы он был председателем Советского райсуда Казани, следующие три года он занимал пост замглавы Верховного суда Татарстана, а председателем Арбитражного суда он был с 1996 до конца декабря 2010 года, после чего ушел на пенсию.

"Ъ-Казань"