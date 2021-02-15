«METAL CUP. Уcтойчивое развитие» в НГТУ им. Р.Е. Алексеева

В Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева 16 и 17 февраля пройдет отборочный этап Международного чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup».

«Metal Cup» – это профессиональное соревнование молодежных команд технических вузов и профессиональных образовательных учреждений по решению актуальных отраслевых задач и разработке проектных решений в промышленности.

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева в 2021 году уже традиционно принимает участие в чемпионате, выступая организатором отборочного этапа.

Темой нового сезона чемпионата является «Устойчивое развитие», а значит, участникам предстоит заниматься поиском решений в области использования экологически чистых технологий, снижения уровня загрязнения среды и потребления ресурсов.

Важной задачей «Metal Cup. Устойчивое развитие» станет развитие инструментов

межгосударственного сотрудничества в области поддержки мировой экологической тенденции. Участниками сезона «Metal Cup - 2021» станут представители 20 стран. В Чемпионате России примут участие более 3 500 студентов из 70 образовательных учреждений регионов.

Напомним, Чемпионат по технологической стратегии «Metal Cup» проводится с 2015 года.

За 5 лет его участниками стали более 5500 человек, 50 образовательных учреждений из 35

регионов РФ, 15 стран международного финала Чемпионата. Всего участниками Чемпионата разработано более 1000 проектных решений, часть из которых получила грантовую поддержку и была удостоена специальных наград.

Соревнования отборочного этапа Чемпионата пройдут 16 и 17 февраля в 3-м корпусе НГГУ им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород, ул. Минина, д. 28-а).

Подробная программа соревнований прилагается.