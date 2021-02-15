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Горизбирком Петербурга намерен подать новую заявку на электронное голосование

Санкт-Петербург готовит заявку на участие в весеннем тестировании системы электронного голосования, которая будет работать в ходе сентябрьских выборов. Всего право на цифровое голосование достанется шести регионам.

Сегодня «Деловой Петербург» со ссылкой на члена Горизбиркома города Дмитрия Краснянского рассказал о подготовке новой заявки Петербурга в Центризбирком. В прошлом году город подавал заявку на электронное голосование по поправкам в Конституцию, но ЦИК отказал, мотивировав это неудовлетворительной технической подготовкой петербургского избиркома. Теперь же, по словам господина Краснянского, для тестирования имеется все необходимое, в том числе электронная платформа и комплекс для обработки бюллетеней. «Мы находимся в полной готовности» — отметил он.

Ранее “Ъ-СПб” рассказывал, как петербургская избирательная комиссия приняла решение обязать ИКМО «Ланское» (ранее «Черная речка») отменить результаты выборов по 2-му округу. Читайте об этом в материале Справедливость из-под палки

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