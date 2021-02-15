Волгоградца приговорили к 12 годам тюрьмы за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Ворошиловский районный суд Волгограда признал виновным 29-летнего мужчину в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что летом 2019 года обвиняемый вступил в сговор с сообщником для совместной деятельности по сбыту наркотиков. Предположительно, в его обязанности входило получение оптовых партий запрещенных веществ, временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику. 12 августа 2019 года якобы после раскладки свертков на территории Ворошиловского района города мужчину задержали сотрудники полиции, которые обнаружили и изъяли из 12 устроенных им тайников сильнодействующие синтетические наркотики.

Вину подсудимый не признал. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мария Шахрай