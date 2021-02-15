Город должен меняться непрерывно: эксперты о реновации центра

Центр Екатеринбурга с каждым днем все сильнее нуждается в реновации. Ветшает жилой фонд, требуют восстановления и приспособления памятники архитектуры, меняются требования к городской среде, поэтому власти создают юридическую базу, необходимую для старта процессов комплексного обновления городской ткани. В ходе реновации в центре Екатеринбурга должны появиться современные городские пространства, улицы, площади, объекты инфраструктуры и новые дома. О том, какое жилье добавит привлекательности центру города, рассказали эксперты строительного рынка.

Первый класс

«Особенность жилья в центре — оно всегда было недоступным для широкого населения. При социализме его распределяли среди партийной элиты, а когда появился рынок недвижимости — оно просто стало дорогим — во многом за счет высокой стоимости земли, которую зачастую нужно освобождать от устаревшего жилья, договариваясь с собственниками недвижимости, — рассказывает Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс». — Логично, что получая такой штучный, недоступный для массового потребителя продукт, граждане предъявляют к нему высокие требования».

По мнению строителя, жилье, которое возводится в центре, должно аккумулировать в себе все самые передовые решения — не только архитектурные, но и инженерные, планировочные, поскольку ему предстоит надолго занять позиции в авангарде. Например, один из первых элитных комплексов постсоветского Екатеринбурга, который компания построила на ул. Красноармейской в конце 90-х, до сих пор имеет высокую ценность на рынке.

— Квартал в центре Екатеринбурга стал синонимом статусного жилья, своеобразным символом новой эры. Высокое качество строительства, закрытый зеленый двор, вместительный подземный паркинг — эти преимущества отмечают покупатели жилья здесь. Многие собственники квартир, прожившие в этом комплексе много лет, предпочитают обновить ремонт, сделать перепланировку, и остаться — потому что и спустя 20 лет дома остаются актуальными и уникальными. Огромное значение, конечно, имеет расположение — тихий центр, соседство с благоустроенной пешеходной улицей и современная застройка вокруг дают жителям чувство комфорта, безопасности и желание гулять пешком, — отмечает Татьяна Кияткина, риелтор компании «Этажи».

На месте возведенного квартала до середины 90-х располагался частный сектор, где держали домашний скот. Амбициозный проект, затеянный тогда неизвестной молодой компанией, вызывал много вопросов у горожан и приковывал внимание.

— Реновация территорий всегда была сложной задачей для градостроителей. И 20, и 30 лет назад строители неохотно брались за работу на участках, на которых находятся объекты частной собственности, — вспоминает Валерий Ананьев. — Мы впервые столкнулись с проблемой расселения, когда возводили наш первый объект на ул. Красноармейской. Тогда жители улицы держали кроликов во дворе и категорически отказывались переезжать — договариваться было очень непросто. Но нам это удалось — и центр города получил новое развитие.

Валерий Ананьев, генеральный директор строительной корпорации «Атомстройкомплекс»

Больше функций

Для градостроителей всегда было неприемлемым строительство в центре города объектов, не соответствующих статусу главной «витрины» города — ведь, как ни парадоксально, снести объект в городе сложнее, чем построить. Так в конце 70-х центральные районы многих советских городов, включая столицу, оказались застроенными рядовыми многоэтажками, символизировавшими не лучшее, а доступное. В Свердловске аналогичный сценарий не допустил Борис Ельцин, подчеркнув, что в центре города должны реализовываться проекты мирового уровня – и в плане выразительности фасадов, и в плане инженерных решений, и в плане сопутствующей инфраструктуры.

— Сегодня нет сомнения в том, что жилье в центре строить необходимо в рамках комплексного развития территорий, — уверена директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина. — Уровень компетенций и современных технологий позволяет нам реализовывать проекты, которые придадут городу новый импульс для развития. Жилье в центре должно быть многофункциональным: максимум услуг жители должны получать, не выходя из дома или в шаговой доступности от него. Мы размещаем в домах рестораны, фитнес-центры, магазины, объекты здравоохранения, встроенные детские сады — в дальнейшем, вероятно, нормой станут и встроенные частные школы.

Этой концепции соответствуют два проекта с жилой функцией, которые «Атомстройкомплекс» сейчас возводит в центре города: многофункциональные комплексы на перекрестке ул. Шейнкмана — Радищева («Svoboda Residence») и на ул. Маршала Жукова. Оба проекта подразумевают широкий спектр дополнительных сервисов, которые будут обслуживать не только внешний трафик, но и, в первую очередь, резидентов домов. Попасть из квартиры в ресторан, салон красоты, фитнес-центра и другие предприятия сферы услуг можно будет, не выходя на улицу — по внутренним переходам. А также заказать доставку завтрака домой или вызвать горничную по звонку на ресепшн.

Непрерывная ткань

— Преимущество многофункциональных комплексов по сравнению с монофункциональным жильем — в дополнительных точках притяжения и сервисах, которые оно создает для территории. Стрит-ритейл, встроенные образовательные и досуговые учреждения, объекты здравоохранения повышают доступность услуг в районе. Например, в «Svoboda Residence» откроется новая современная поликлиника Центра МНТК «Микрохирургия глаза» — благодаря центральному расположению, ее посещение будет удобно большому числу горожан, — рассказывает Екатерина Спирина. По ее мнению, развитие стрит-ритейла в центре города стимулирует развитие пешеходных маршрутов, обеспечивает жителям возможность получить необходимые услуги в шаговой доступности от офиса, жилья или места встречи, снижая потребность в передвижениях на транспорте.

— Обеспечить, чтобы соответствующим современным домам было и окружение — это следующая задача, которую необходимо решать всем участникам градостроительного сообщества, — отмечает Валерий Ананьев. — Важно, чтобы, выходя из дома, человек видел не устаревший гараж или разваливающийся сарай, а современное городское пространство, места, комфортные для прогулок, отдыха, встреч. Только в этом случае он согласится не садиться за руль, а пройти лишний километр пешком. Город не должен устаревать и останавливаться в своем развитии — он должен меняться всегда.

Для этого, по мнению девелопера, необходимо создание проекта по реновации центра города, включающего не только единый мастер-план по развитию кварталов, созданию новых улиц и площадей, обновлению сетей и объектов инфраструктуры, но и алгоритмы, позволяющие избавляться от «ржавых поясов» — бывших промзон, заброшенных объектов и пустырей. А значит, необходимы законы, позволяющие эффективно работать с собственниками объектов — защищающие как их интересы, так и интересны всего города.