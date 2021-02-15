Движение на ул. Ленинградской в Самаре перекрыто из-за коммунальной аварии

Закрыто движение транспорта в понедельник по ул. Ленинградской в Самаре. Речь идет об участке от ул. Садовой до ул. Ленинской. Об этом сообщает городской департамент транспорта в «Твиттере».

«В связи с аварийными работами ООО “Самарские коммунальные системы” на водопроводе сегодня с 10:00 до 23:00 (MSK+1) приостановлено движение транспорта»,– говорится в сообщении.

По информации профильного департамента, в связи с ремонтом участка троллейбусы №№ 6 и16 будут двигаться в сторону «из города» по ул. Агибалова, ул. Спортивной, ул. Ульяновской, ул. Самарской, ул. Некрасовской, ул. Куйбышева и далее по маршруту. В направлении Губернского рынка транспорт следует по ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Спортивная и далее по маршруту.

Георгий Портнов