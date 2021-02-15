В Ярославской области от коронавируса умерли еще три человека и 167 заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще три смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1938 и 1955 годов рождения, и женщина 1955 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 167 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 164 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 15 февраля, в области выявлено 30784 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 28967 человек выздоровели. 357 больных умерли. В больницах находятся 1099 человек, из них 611 — с установленным диагнозом COVID-19 и 488 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 15614 человек. На втором месте Рыбинск — 3605 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1670 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 223, 205 и 151 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2742 теста на коронавирус. Карантин установлен для 7589 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов