Детской больнице №3 в Перми предложили присвоить имя ректора медуниверситета

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект о присвоении государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края «Городская детская клиническая больница №3» имени бывшего ректора Пермского государственного медицинского университета Ирины Корюкиной.

Присвоить больнице имя Ирины Корюкиной предложили сотрудники медицинского учреждения. Это решение было единогласно поддержано на общем собрании трудового коллектива больницы. Медики обратились с инициативой к исполняющему полномочия главы Перми Алексею Демкину, а тот, в свою очередь, к губернатору Пермского края. Проект планируется рассмотреть на заседании заксобрания 18 февраля.

Ирина Корюкина скончалась в декабре прошлого года. Она возглавляла Пермскую государственную медакадемию (статус университета ей был присвоен в 2014 году.— “Ъ-Прикамье”) с 2005 года. Ирина Корюкина возглавляла также Ассоциацию педиатров Пермского края. С 2006 года была депутатом Законодательного собрания Пермского края, входила в состав фракции «Единая Россия». Являлась членом комитета по социальной политике. Была удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ», в 2016 году стала лауреатом Строгановской премии «За честь и достоинство».