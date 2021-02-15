В Татарстане за сутки выявили 70 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 70 новых случаев COVID-19, все они являются контактными. 29 человек госпитализированы, 41 получает лечение на дому. Об этом сообщили в штабе республики по борьбе с ковидом.

Среди заболевших — один ребенок и 38 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 27 новых случаев, в Набережных Челнах — 13, в Азнакаевском, Бугульминском районах — по четыре, в Зеленодольском и Нурлатском — по три, в Нижнекамском и Тетюшском — по два, в Аксубаевском, Алексеевском, Альметьевском, Атнинском, Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Кукморском, Лениногорском, Тукаевском и Ютазинском — по одному.

«На 15 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 237 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 13 704, в том числе 9 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

С начала пандемии в Татарстане от коронавируса скончались 299 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"