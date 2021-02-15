В Самаре 16 заключенных обвиняются в массовых беспорядках и поджоге в колонии

Направлено в суд уголовное дело в отношении 16 осужденных пятой исправительной колонии в Самаре. Им вменяется ряд преступлений, в числе которых – применение насилия либо угроза его применения из мести за содействие администрации учреждения (ч. 1 и ч. 3 ст. 321 УК РФ), разбой (ч. 1 ст. 162 УК РФ), участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), умышленное причинение легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (п.п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Об этом в понедельник сообщает региональное СУ СК.

Правоохранители установили, что 8 февраля 2019 года около 20:00 (MSK+1) осужденные колонии в возрасте от 22 до 37 лет сломали металлические ограждения локального участка, проникли в барак одного из отрядов и атаковали 19 осужденных. При этом они использовали в качестве оружия разные предметы и причинили вред здоровью осужденных различной степени тяжести.

Помимо прочего, обвиняемые подожгли и уничтожили имущество колонии. Сумма нанесенного ущерба составила 398 тыс. руб. Поводом для нападения стала помощь, которую осужденные оказывали руководству колонии.

Сотрудники учреждения разрешили конфликт за полчаса. Обвиняемые своей вины не признают. Уголовное дело в отношении них включает 80 томов.

Георгий Портнов