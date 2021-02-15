В Ростовской области выявили 337 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 337 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 120. В Таганроге выявлено 17 новых случаев, в Неклиновском районе — 15, в Новочеркасске — 14, в Белокалитвинском районе — 10, в Батайске и Зерноградском районах — по девять, в Азовском, Егорлыкском, Тарасовском и Тацинском районах — по восемь, в Шахтах, Миллеровском и Мясниковском районах — по семь, в Багаевском, Пролетарском, Семикаракорском районах — по шесть. По пять случаев заражения выявлено в Матвеево-Курганском, Морозовском, Сальском, Цимлянском и Чертковском районах, по четыре — в Азове, Гуково, Каменске-Шахтинском, Октябрьском и Песчанокопском районах, по три — в Веселовском, Кагальницком, Милютинском, Орловском районах, по два — в Волгодонске, Аксайском, Волгодонском, Зимовниковском и Обливском районах, в одному — Новошахтинске, Верхнедонском, Каменском, Родионово-Несветайском и Шолоховском районах.

За минувшие сутки в области выздоровел 291 человек. Скончались восемь человек.

По состоянию на утро 15 февраля количество инфицированных в области превысило 69 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1643. Коэффициент распространения инфекции — 0,95. За весь период пандемии выздоровели более 59,1 тыс. человек, умерли 2 943 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 2 тыс. человек.

Наталья Шинкарева