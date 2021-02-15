В Санкт-Петербурге зафиксировано 1093 случаев заболевания COVID-19

15 февраля количество новых случаев новой коронавирусной инфекции в Петербурге составило 1093. Это всего на шесть случаев меньше, чем накануне.

Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил новые данные о суточной заболеваемости по стране. Санкт-Петербург продолжает оставаться на плато, на которое городу удалось выйти в начале месяца. На 1093 случаев заболевания пришлось 49 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4086090 случаев коронавируса за весь период пандемии и зафиксировано 80520 летальных исходов.