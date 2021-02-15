На Кубани выявлено 163 новых случая COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 36344 человека. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 640,4.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 55 человек, в Сочи – девять новых заболевших. За сутки в Краснодарском крае скончались 17 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 1728 летальных случаев, 29412 человек выздоровели, из них за последние сутки – 335 человек.

Анна Перова, Краснодар