Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве топ-менеджера ОДК-УМПО Юрия Яшина

В Верховном суде Башкирии коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт и признала виновными фигурантов уголовного дела в организации и совершении убийства по найму, а также разбойном нападении на заместителя коммерческого директора Уфимского моторостроительного производственного объединения Юрия Яшина. После обсуждения вердикта присяжных пройдут прения, а затем судья вынесет приговор, сообщает прокуратура Башкирии.

По информации “Ъ-Уфа”, пятеро фигурантов дела: Федор Токарев, Альмир Хасанов, Руслан Мингазов, Эрик Талипов и Сергей Евстафьев — признаны виновными в разбойном нападении, совершенном организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «а» и «в» ч.4 ст. 162 УК РФ), а также в убийстве по найму (п. «ж» и «з» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Топ-менеджер ОДК-УМПО Юрий Яшин был убит в июле 2018 года на парковке многоэтажного дома на улице Маркса, в котором проживал. Его тело со следами многочисленных травм головы нашли спустя сутки возле Сафроновского переезда недалеко от железнодорожного вокзала. По материалам дела, топ-менеджера забили подручными средствами и битой четверо наемников, которые были установлены и задержаны в ночь на 24 июля. Позже следователи установили и арестовали предполагаемого заказчика убийства непосредственного руководителя Юрия Яшина, коммерческого директора ОДК-УМПО Сергея Евстафьева.

Майя Иванова