15 февраля, понедельник
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Реклама

В отношении вольских подростков проводят проверку из-за неуважения к Вечному огню

В Вольске Саратовской области проводятся проверки по факту нарушения общественного порядка на площади 10-летия Октября. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и ГУ МВД.

В сеть попал видеоролик, снятый у Вечного огня, на котором четверо подростков, по мнению очевидцев, проявляют неуважение к памятному месту – плюют в огонь. На просьбу прекратить они якобы ответили очевидцам нецензурной бранью.

В ГУ МВД уточнили, что все четверо нарушителей общественного порядка были установлены. С ними проведена профилактическая беседа, на родителей составлены административные протоколы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Реклама

Интервью

Мероприятие

Новости компаний

Пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя