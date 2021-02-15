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Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Штормовое предупреждение объявлено в Самарской области из-за аномальных морозов

Аномально-холодная погода ожидается в Самарской области в период со вторника по субботу. Об в понедельник этом сообщает Приволжское УГМС.

Среднесуточная температура воздуха в этот период в регионе будет ниже климатической нормы на 9°С и более. В связи с этим в Самарской области объявлено штормовое предупреждение.

По информации синоптиков, температура воздуха днем во вторник в регионе составит -16...-21°C. Ночью столбик термометра в Самарской области в этот период опустится до -28 °C. Ночью в среду и четверг в регионе произойдет похолодание до -33°C.

Георгий Портнов


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