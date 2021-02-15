За прошедшее воскресенье в Прикамье выявили 258 новых случаев COVID-19

В Пермском крае за сутки диагностировали новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По темпам заболеваемости регион занимает десятое место в России.

Из числа новых заболевших госпитализировано 72 человек, остальные проходят лечение дома. По данным на 15 февраля, в «ковидных» отделениях краевых больниц находятся 1200 пациентов с диагностированным COVID-19, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 76 человек.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 43885 жителей края, вылечились от болезни - 36238.