Выставка франшиз в Краснодаре В Краснодаре 25 февраля 2021 года пройдет региональная ярмарка франшиз от Франч Регион.

В отеле Four Points by Sheraton,ул. Конгрессная, 4, предприниматели познакомятся с лучшими франшизами мирового уровня. Генеральным партнером уже не в первый раз выступает Metro Cash & Carry продуктовый магазин «Фасоль», компания также представит вниманию аудитории свою франшизу.

В подготовленном зале будут представлены новые направлениями в бизнесе. Приедут компании из отраслей: грузоперевозок, медицинских клиник, салонов красоты, сетевых продуктовых магазинов, моек самообслуживания. Они подробно расскажут о своих предложениях и ответят на все интересующие вас вопросы за выставочными стендами. На выставке все будет подготовлено для комфортного делового общения.

Профессионалы в мире франчайзинга расскажут о самых успешных и продаваемых франшизах, подскажут как не допустить ошибок при общении с арендодателями и проверяющими органами, дадут пошаговую инструкцию по созданию и выведению на рынок собственного бизнеса.

Вход для посетителей свободный. Начало регистрации в 9.30.

Подробнее на сайте http://franch-region.ru