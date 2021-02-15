«Новые утиные фермы» намерены увеличить поголовье птицы до 1 млн

ООО «Новые утиные фермы» (входит в ГК «Дамате») к 1 октября 2021 года планирует увеличить поголовье птицы до 1 млн, сообщает пресс-служба губернатора. Сейчас поголовье утки составляет 237 тыс. голов.

Сейчас в родительское стадо входит более 35 тыс. голов. С декабря прошлого года снова начал работать мясокомбинат. «Выйти на планируемую мощность — свыше 20 тысяч тонн утки в убойном весе — планируется в 2022 году»,— говорится в сообщении. С ноября предприятие реализует утку под брендом «Озерка».

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в 2020 году на субсидирование приобретения инкубационного яйца «Дамате» получила из регионального бюджета 178 млн руб.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Новые утиные фермы» учреждено в марте 2020 года в Миллеровском районе. Бенефициаром компании является ООО «Агропромышленный комплекс „Дамате“». Должность генерального руководителя компании занимает Михаил Плешанов.

Наталья Шинкарева