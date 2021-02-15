Главу села на Ямале отправили под домашний арест по делу о хищении 1 млн рублей

Салехардский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело в отношении главы муниципального образования Мужевское Михаила Михеева. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина обвиняется в хищении чужого имущества, совершенного в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, в 2020 году Михаил Михеев заключил от лица администрации села несколько контрактов с коммерческой организацией по устройству основания из щебня на улице Советская в селе Восяхово. Срок выполнения работ составлял десять дней с момента подписания договора.

«При этом обвиняемый достоверно знал, что работы выполняться не будут в виду географического расположения села Восяхово, климатических условий и отсутствия транспортной доступности. После подписания актов о приемке выполненных работ вся сумма была перечислена на счет коммерческой организации. Ущерб, причиненный муниципальному бюджету, составил более 1 млн руб.»,— рассказали в СКР по Ямалу.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. По ходатайству следствия глава Михаил Михеев отправлен под домашний арест.