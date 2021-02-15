Два человека пострадали в ДТП с трамваем и автобусом в Омске

Автобус с трамваем попали в ДТП в Омске. Два человека обратились за медпомощью, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в понедельник утром. По предварительной информации, «Нефаз» при повороте на улицу Чернышевского «не предоставил преимущество в движении» и столкнулся с трамваем, после чего въехал в дерево.

В салоне первого транспортного средства в момент столкновения находилось пятеро пассажиров, второго — шестеро. Помощь врачей потребовалась одному пассажиру и управлявшей трамваем женщине. Причины инцидента устанавливаются.

Екатерина Лукашевич