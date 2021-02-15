Безработными в Башкирии в 2020 году признали в четыре раза больше жителей, чем годом ранее

Статус безработного в Башкирии в 2020 году получили 197,9 тыс. жителей республики, что почти в четыре раза больше, чем в 2019 году (51,3 тыс.). Пик безработицы пришелся на сентябрь прошлого года, когда численность одномоментно зарегистрированных безработных в Башкирии составила 129 тыс. человек. Статистика указана в комплексе мер по восстановлению численности занятого населения республики, утвержденном правительством республики 29 января и опубликованном сегодня.

Количество безработных к концу 2020 года, по данным правительства, удалось сократить с 129 тыс. до 106,5 тыс. человек, благодаря отмене повышенного пособия по безработице и росту количества вакансий. При этом, как отмечается в документе, с начала 2021 года количество безработных в республике выросло с 4,4% до 6,4%. Наиболее уязвимыми группами при трудоустройстве стали выпускники колледжей и вузов и люди с инвалидностью.

Согласно опубликованному документу, до конца года власти Башкирии планируют трудоустроить 45,4 тыс. человек, сохранить занятость около 7 тыс. работникам и обеспечить временной занятостью 6,5 тыс. человек. На эти цели из бюджета выделят 458 млн руб.

В первую очередь, власти намерены трудоустроить молодежь и неформально занятых граждан. Для этого в течение года планируется организовать оплачиваемые общественные работы, ярмарки вакансий, психологическую поддержку для потерявших работу жителей республики. Также правительство намерено субсидировать работодателей, принимающих на работу безработных (по 49,9 тыс. руб. за человека в течение трех месяцев), оплатить дополнительное профессиональное образование работникам, находящимся под риском увольнения (87 тыс. руб. на человека, всего — 1 тыс. человек), и выделить гранты на развитие собственного бизнеса (по 200 тыс. руб двум тыс. безработных).

Дарья Кучеренко