Не выходя из дома

В условиях продолжения пандемии и сохранения ограничений на путешествия различные приложения и сервисы позволяют медитировать у моря и совершать восхождения в горы, не покидая своей комнаты. Однако станут виртуальные путешествия полноценной альтернативой реальному туризму или останутся эффектным развлечением — пока не ясно.

Время закрытых границ может стать переломным моментом для VR-технологий, которые имитируют путешествия по всему миру, отмечают эксперты. Возможность переместиться за пределы страны повышает интерес к виртуальной реальность, который, в свою очередь способствует ее развитию.

«Пока пандемия усиливается, и мы проводим больше времени дома, мы видим, что принятие (VR в туризме — прим. ред.) продолжает расти», — отмечает туристический аналитик компании Global Data Ральф Холлистер.

Так, в октябре компания Oculus выпустила новое приложение — National Geographic VR. Сервис способен перенести пользователя в Антарктиду, где тот может передвигаться на байдарке среди айсбергов, или в Перу, в древний город Мачу-Пикчу. Приложение Wander может отправить VR-путешественников на прогулку по Лондонскому мосту или садам Тадж-Махала, используя данные Google-карт. Сервис Alcove предлагает семейные путешествия, в том числе виртуальные автомобильные поездки и полеты на воздушном шаре. When We Stayed At Home переносит VR-туриста в безлюдные мировые столицы: Париж, Венеция, Токио предстают тихими и спокойными — такими, какими они были в период локдауна.

«В наше время социального дистанцирования люди ищут различные способы развлечься, сохранять активность, и виртуальная реальность дает такую возможность, — отмечают в Oculus. — Перенестись в разные точки мира, поиграть с друзьями, прийти в форму или просто потусоваться вместе и чувствовать себя так, словно вы в одной комнате — люди понимают, что они могут с помощью VR».

Туроператоры используют VR как дополнительную рекламу и формат ознакомительного тура на стадии планирования. Так, швейцарский туроператор Kuoni предлагает клиентам 360-градусный тур по элитному курорту Sandy Lane в Барбадосе. Туристические организации применяют VR-технологии, в том числе, для продвижения внутреннего туризма. Например, Национальный комитет Германии по туризму во время карантина запустил серию виртуальных путешествий и экскурсий — от осмотра Кельнского собора до прогулок по берегу Северного моря. На Мальдивах управление туризма предлагает виртуальные занятия йогой на местных пляжах, мастер-классы и подводное плавание.

В будущем, по прогнозу Ральфа Холлистера, виртуальная реальность позволит напрямую бронировать поездки, а также выбирать места в самолетах и номера в отелях. Однако сейчас, по словам эксперта, VR все еще воспринимается как милая безделушка, и сохранится ли ее востребованность после восстановления туризма — только предстоит выяснить. Но он верит, что это возможно.

«Я думаю, что рост будет поддерживаться, особенно в условиях, когда представители поколения Z и миллениалы переходят на более высокооплачиваемую работу, а маркетологи воспринимают их как потребительскую группу более серьезно», — отмечает он.

Есть, однако, ряд факторов, сдерживающих широкое распространение виртуальных путешествий. И дело не только в дорогом и пока довольно громоздком VR-оборудовании. По замечанию Холлистера, туризм связан не только с географическим перемещением, но также с осязанием, вкусами, запахами — сенсорными ощущениями, которые не может дать VR. Даже очень убедительная визуальная имитация не создает полноценной картины и пока не может целиком заменить физические путешествия.

В то же время, VR удачно вписывается в тенденцию устойчивого туризма. Виртуальные путешествия, очевидно, сокращают уровень человеческого воздействия и на природу, и на историко-культурные объекты, которые страдают от толп туристов. По мнению экспертов, это и может стать главной ценностью VR-туризма, определяющей вектор его развития.

К слову, за время пандемии технологии виртуальной реальности стали развиваться и в других направлениях. Так, в разгар пандемии получили распространение онлайн-концерты, цифровые образовательные платформы, сервисы для совещаний и вечеринок и даже совместных кинопросмотров. Несмотря на рост популярности, специалисты все же отмечали: VR все еще остается нишевым продуктом.

Дарья Черткова