На Ямале выявили 51 случай заболевания коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) еще 51 человек заразился новой коронавирусной инфекцией, один пациент скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заболели 36 516 человек. Из них больше 33 тыс. уже выздоровели, 393 пациента скончались.

За последние сутки в России зарегистрировано 14 207 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 086 090. За последние сутки скончались 394 человека, с начала пандемии — 80 520. Выздоровели за весь период — 3 607 036.