В Тюменской области 110 человек заразились коронавирусом

В Тюменской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 110 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

Общее число заболевших на 15 февраля составило 30 138. Из них больше 28 тыс. человек уже выздоровели. С начала пандемии скончались 265 пациентов.

За последние сутки в России зарегистрировано 14 207 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 086 090. За последние сутки скончались 394 человека, с начала пандемии — 80 520. Выздоровели за весь период — 3 607 036.