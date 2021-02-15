Выросло число авиарейсов из Самары в Ереван

Количество рейсов из Самары в столицу Армении выросло. Соответствующие поправки внесены в расписание международного аэропорта Курумоч. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«С 12 февраля авиакомпания Nordwind начала выполнять полеты в международный аэропорт Еревана. Рейсы будут выполняться раз в неделю – по пятницам»,– говорится в сообщении.

Самолет будет вылетать из Самары в 12:45 и прибывать в Ереван в 15:20 (MSK+1). В обратном направлении он будет отправляться в 16:20 и прибывать в Самару в 18:55. Продолжительность пути составит 2 ч 35 мин. Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800.

Георгий Портнов