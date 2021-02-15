Стартовал юбилейный конкурс «IT-отражение»

В Магнитогорске при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» стартовал XX региональный конкурс по информационным технологиям для школьников «IT-отражение».



Конкурс проводится по инициативе АНО ДПО «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» в рамках программы председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки». Его участниками станут учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев и колледжей в возрасте от 8 до 17 лет. Особенностью нынешнего конкурса является то, что он пройдет полностью в дистанционном формате.

Цель ежегодного мероприятия – выявление и поддержка учащихся, проявляющих способности и знания в области информационных технологий, умение их применять в различных областях деятельности. Кроме того, конкурс призван послужить задачам популяризации и пропаганды цифровых технологий; развитию информационной культуры у учащихся и выявлению их творческого потенциала в использовании компьютерных технологий. Конкурс позволит ученикам продемонстрировать все свои достижения в области информационных и цифровых технологий, получить признание и оценку собственных способностей и умений со стороны специалистов и сверстников.

Организаторами смотра юных компьютерных талантов выступают ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» и управление образования Магнитогорска. Финансирование конкурса осуществляется благотворительным фондом «Металлург».

Состязания молодых дарований проводятся по пяти номинациям и двум возрастным группам: младшая – от 8 до 13 лет; старшая – от 14 до 17 лет. В числе номинаций «IT-отражения» - «Я – программист», «Я – разработчик мобильных приложений», «Я – 3Dмоделлер», «Я – дизайнер» и «Я – робототехник». Участие в конкурсе индивидуальное, групповое участие не допускается.

С 15 по 19 марта будет проходить отборочный тур, во время которого состоится экспертиза заявленных на конкурс работ и определение участников т.н. очных туров, которые будут проходить с 22 по 30 марта в дистанционном формате посредством видеоконференцсвязи (Zoom).

Затем конкурсная комиссия оценит работы и определит победителей. Закрытие конкурса запланировано на 2 апреля. Тогда же состоится церемония и награждения победителей и призеров конкурса в каждой номинации каждой возрастной группы. Призеры получат дипломы и ценные призы – комплекты для ПК (клавиатура и мышь) за третье место, веб-камера за второе, победителю же достанется Bluetooth стереогарнитура. Кроме того, занявшие первые места в своей номинации будут награждены грантом на обучение на курсах в дистанционном формате в АНО ДПО «КЦПК «Персонал» в течение 2021 года, а победители старшей возрастной группы, помимо этого, получат рекомендацию для участия в отборочном туре программы Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки».

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»