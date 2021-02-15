В Новосибирской области назначили зампреда правительства по сельскому хозяйству

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников учредил пост заместителя председателя правительства, курирующего деятельность минсельхоза и минприроды и экологии. На должность назначили министра сельского хозяйства Евгения Лещенко.

«С сегодняшнего дня должность Евгения Лещенко в структуре правительства повышается. Он становится и заместителем председателя правительства, и будет координировать деятельность минсельхоза и министерства природных ресурсов и экологии, управления ветеринарии и инспекции гостехнадзора»,— сказал господин Травников в понедельник на оперативном совещании.

Ранее существовала должность вице-губернатора по развитию сельских территорий, которую занимал Вячеслав Ярманов. В сентябре прошлого года он ушел в отставку.

Юлия Сасевич