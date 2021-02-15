В Ярославской области водители сбили двух женщин на пешеходных переходах

В Ярославской области произошло два ДТП, в результате которых пострадали две женщины, переходившие дороги по пешеходным переходам, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Первое дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 14 февраля в Ярославском районе на 4 км автомобильной дороги «Туношна – Бурмакино» около 7 часов. По предварительной информации, 39-летний мужчина, управляя пассажирским автобусом Golden Dragon совершил наезд на 49-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия, женщина госпитализирована.

Второе ДТП произошло 14 февраля в Рыбинске на проспекте Революции в районе дома №6 около 13:15. По предварительной информации, 36-летний мужчина, управляя легковым автомобилем Ford Focus совершил наезд на регулируемом пешеходном переходе на 35-летнюю женщину. В результате ДТП женщина с полученными травмами госпитализирована.

По данным фактам ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дарья Сабаева